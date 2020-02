Condividi

22 feb 2020

Hellas Verona-Cagliari, numeri e curiosità

Impegno pomeridiano, domenica alle ore 15, per i rossoblù che scenderanno in campo al "Marcantonio Bentegodi" in casa dell'Hellas Verona. I PRECEDENTI

Sarà la quindicesima sfida in Serie A sul terreno scaligero, solo nella stagione 1971-72 arrivò il successo del Cagliari, firmato da un'autorete di Colombo e dal gol di Riva. I pareggi sono invece 5. In totale, invece, sarà il ventisettesimo confronto, con 3 vittorie del Cagliari. Oltre a quella già citata, nel maggio 1964 in Serie B tris timbrato da Riva (doppietta) e Greatti. L'ultima gioia del Cagliari è datata stagione 2003-04, sempre in cadetteria, con il 2-1 grazie alle reti di Suazo ed Esposito, decisivo allo scadere. RETI FATTE E "ATTESE"

Solo Borussia Dortmund (+19.5) e Barcellona (+16.8) hanno una miglior differenza del Cagliari (+9.6) di gol segnati rispettoagli Expected Goals.



INIZI POSITIVI

Verona e Cagliari hanno subito una sola rete nei primi 15 minuti di gioco, solo il Lecce (zero) ha fatto meglio in questa porzione di gara. EX DI TURNO

Il portiere dell'Hellas Verona, Marco Silvestri, giocò le sue prime tre partite in Serie A con la maglia del Cagliari (stagione 2013-14). Artur Ionita ha giocato 51 partite segnando 6 gol (4 gli assist) in maglia gialloblù, tra il 2014 e il 2016. Fabrizio Cacciatore, al Verona dal 2012 al 2014, ha all'attivo 71 presenze con 5 gol e altrettanti assist. Lunghissima militanza quella di Rafael in terra veronese, dal 2007 al 2016 con la lunga cavalcata dalla Serie C alla A. SUPER STAR BRASILIANA

João Pedro (14 reti) è il giocatore brasiliano che ha realizzato più gol in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei, alle sue spalle ci sono Neymar (13), Gabriel Jesus e Richarlison (a quota 9).