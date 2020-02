-2 all’Hellas

21 feb 2020

Antivigilia della gara di Verona, i rossoblù in ritiro a Coccaglio si sono allenati questo pomeriggio. Dopo il riscaldamento tecnico, i calciatori hanno svolto la parte tattica con degli sviluppi offensivi di squadra in preparazione della partita. La seduta è proseguita prima con una sessione di cross e tiri in porta, quindi spazio a delle esercitazioni tecniche individuali abbinate a conclusioni a rete.

A riposo precauzionale oggi Luca Cigarini per via di un attacco febbrile, terapie per Paolo Faragò.

Domani è in programma la rifinitura, a seguire la squadra partirà per Verona.