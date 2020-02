Doppia seduta a Coccaglio

20 feb 2020

Prima giornata di lavoro del Cagliari a Coccaglio, sede del ritiro in cui i rossoblù preparano la sfida di domenica contro l’Hellas. Oggi la squadra è stata impegnata in una doppia seduta di allenamento: al mattino il gruppo ha svolto delle esercitazioni sulla fase difensiva a reparti; a seguire centrocampisti e attaccanti hanno eseguito una serie di combinazioni per andare al tiro in porta.

Pomeriggio dedicato alla tecnica e alla tattica: dopo i torelli in avvio, l’allenamento si è concentrato su degli sviluppi difensivi di squadra per concludersi con una serie di partitelle.

Fabrizio Cacciatore ha ricominciato ad allenarsi con la squadra, ancora terapie per Paolo Faragò.

Domani mattina rossoblù nuovamente in campo.