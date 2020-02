Faragò a “Sport È Inclusione”

17 feb 2020

Davanti a oltre duecento studenti degli istituti comprensivi cittadini, in un’aula magna del Seminario Arcivescovile di Cagliari gremita, si è parlato di sport che non conosce limiti e barriere: la diversità non come debolezza, ma valore aggiunto. Ognuno degli atleti ha così raccontato la sua esperienza, fatta di molti sacrifici e tanta determinazione.



Lo sport come momento strumento di educazione e integrazione; gli stessi valori della Coppa Quartieri, presentata questa mattina in chiusura dell’incontro. Giunta alla sesta edizione, la manifestazione ha come protagonisti i bambini dei quartieri di Cagliari, dagli 11 ai 16 anni, che si sfideranno nel calcio, volley, staffetta e – novità di quest’anno – nel badminton. Un progetto che punta a creare occasioni di sana unione per giovani e famiglie, sensibilizzare i ragazzi alla partecipazione attiva e responsabile alle iniziative con finalità sociali e solidaristiche. Al via le qualificazioni, la finale si terrà il 5 giugno alla Sardegna Arena.