Cagliari-Napoli, numeri e curiosità

15 feb 2020

+ -

I PRECEDENTI Sarà la sfida numero 34 in Sardegna: Cagliari e Napoli hanno vinto 9 volte a testa, 15 i pareggi. L'ultimo successo rossoblù è datato 19 aprile 2009: al Sant'Elia finì 2-0 (Jeda, Lazzari). La prima affermazione arrivò invece nella stagione dello Scudetto, con le reti di Gori e Riva.



PIÙ RETI DEL PREVISTO

Il Cagliari ha segnato 8 gol in più di quelli "attesi" secondo il modello degli "expected Goalas". Solo il Sassuolo (8,2) ha una differenza più alta.

ROG, EX MANCATO

Il croato arrivò in Italia nel 2016 e ha totalizzato 67 partite con 2 gol e 2 assist, in maglia napoletana. Con il Cagliari ha sin qui all'attivo 20 presenze e 2 reti. Un infortunio muscolare patito a Brescia lo tiene fuori da qualche settimana, i tifosi rossoblù e mister Maran lo aspettano.

CEPPITELLI SCALDA I MOTORI

Il capitano è pronto, dopo il lunghissimo stop per la fascite plantare torna tra i convocati e sogna di ritrovare presto il campo per poter dare il suo prezioso contributo alla causa.

SIMEONE, TI RICORDI?

Il "Cholito" nell'aprile 2018 segnò tre gol in Fiorentina-Napoli, sfida che compromise il sogno Scudetto degli azzurri allora allenati da Sarri. Quella rimane, ad oggi, l'unica tripletta dell'attaccante argentino in Serie A. In questa stagione Simeone ha firmato 6 gol, 5 dei quali alla Sardegna Arena.