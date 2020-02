Verso Cagliari-Napoli

14 feb 2020

Nuovo allenamento per il Cagliari a due giorni dalla sfida della Sardegna Arena contro il Napoli. Nel centro sportivo di Asssemini la seduta di questa mattina è iniziata in campo con degli esercizi di attivazione tecnica. Dopo una serie di torelli, la squadra è stata impegnata in una sessione di cross e tiri in porta.

Marko Rog ha lavorato parzialmente con il gruppo; Paolo Faragò e Fabrizio Cacciatore hanno continuato le terapie.

Il Cagliari tornerà in campo domani mattina per l'allenamento della vigilia, a seguire mister Maran incontrerà i media nella sala stampa del Centro sportivo di Assemini: la conferenza verrà trasmessa in diretta streaming nei canali ufficiali del Club.