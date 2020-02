Sardegna Arena, tre misure interdittive

14 feb 2020

Il Cagliari Calcio comunica di avere emesso tre misure interdittive rivolte ad altrettante persone riconosciute e denunciate per aver rivolto a giocatori avversari parole discriminatorie e offensive di carattere razzista durante le gare disputate alla Sardegna Arena nel corso degli ultimi mesi.

L’individuazione dei soggetti coinvolti, titolari di biglietto occasionale nei settori Distinti e Tribuna, è stata possibile grazie all’azione coordinata di steward e del personale preposto alla sicurezza interna del club. In ottemperanza al codice regolamentare in vigore, ma soprattutto a tutela dei tifosi del Cagliari, della città di Cagliari e di tutta la Sardegna, che in termini di accoglienza e rispetto non hanno certo bisogno di prendere lezioni, sono state irrogate sospensioni del gradimento perpetuo, che impediranno a chi si è macchiato di queste azioni deprecabili di entrare alla Sardegna Arena, per qualsiasi manifestazione, per sempre.

Il livello di attenzione e sensibilità atto ad impedire che nessuno possa compromettere i valori nei quali la Società e i suoi tifosi credono è e sarà sempre la priorità del Cagliari.

Sardegna Arena, three interdiction measures issued

Stadium access prohibited for life

Cagliari Calcio has announced that three disqualification measures have been issued, aimed at as many people who have been recognized and reported for having addressed racist discriminatory and offensive words to opposing players during the matches played at Sardegna Arena over the past few months.

Identification of the three people, holders of occasional tickets in stadium areas Distinti and Tribuna, was possible thanks to the coordinated action of stewards and staff responsible for the internal security of the Club.

In compliance with the stadium rules and regulations in force, but above all aiming to protect Cagliari Calcio’s fans, the city of Cagliari and all of Sardinia, which in terms of hospitality and respect certainly do not need to take any lesson: three bans have been imposed that will prevent the ones who are guilty of these deplorable actions from entering Sardegna Arena, for any event, for life.

High attention and full commitment to prevent anyone from compromising the shared values of the Club and its fans is and will always be Cagliari's priority.