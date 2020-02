Cagliari-Napoli, oltre duemila biglietti acquistati

13 feb 2020

+ -

Cresce l’attesa per Cagliari-Napoli, match della 24ª giornata del campionato, in programma domenica 16 febbraio alla Sardegna Arena alle ore 18: in soli due giorni sono stati acquistati già oltre duemila tagliandi. Per questa gara è attiva la promozione dedicata ai tifosi U12 che potranno entrare in tutti i settori dello stadio con 15€. Prezzi speciali per Donne, Over 65, Under 18, esclusivamente acquistando i biglietti in piazza L’Unione Sarda (fino ad esaurimento posti).

Oltre al ticket service di piazza L’Unione Sarda (con orario continuato 10-20, domenica dalle 10 sino a inizio gara), i tagliandi potranno essere acquistati online sul sito di TicketOne e nelle ricevitorie autorizzate, ora anche senza obbligo di Fidelity Card rossoblù. Secondo quando previsto dalle determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive la vendita non sarà consentita per i residenti nella provincia di Napoli; eliminato il divieto cambio utilizzatore e supporto digitale ad esclusione del settore ospiti.