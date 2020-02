Al lavoro su forza e tattica

12 feb 2020

Il gruppo rossoblù prosegue la preparazione alla sfida di domenica pomeriggio (ore 18) contro il Napoli, alla Sardegna Arena. Agli ordini di mister Rolando Maran e il suo staff, la squadra è stata impegnata sia al mattino che al pomeriggio.

Mattinata divisa tra palestra e campo, rispettivamente per un lavoro di mobilità e per circuiti di forza reattiva. Nel pomeriggio tutti di nuovo in campo: riscaldamento con circuiti tecnici, a seguire spazio alla tattica con le esercitazioni sulla fase difensiva sia per reparto che di squadra.

Marko Rog ha lavorato parzialmente in gruppo, Fabrizio Cacciatore e Paolo Faragò hanno continuato le terapie.

Domani mattina è in programma una nuova seduta.