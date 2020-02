I biglietti per Cagliari-Napoli

11 feb 2020

La Sardegna Arena riapre le sue porte per un’altra affascinante sfida tutta da vivere: domenica 16 febbraio sarà Cagliari-Napoli, gara valida per la quinta giornata di ritorno, con inizio alle ore 18.

I biglietti saranno in vendita dalle ore 10 di oggi, martedì 11 febbraio, nel ticket service di piazza L’Unione Sarda (orario continuato dalle 10 alle 20, domenica dalle 10 alle 18): l’acquisto online sul sito di TicketOne e nelle ricevitorie autorizzate sarà riservato ai possessori della Fidelity Card rossoblù.

Per questo match è prevista una promozione dedicata ai giovani tifosi Under 12 che potranno entrare in tutti i settori della Sardegna Arena con 15€. Prezzi speciali per Donne, Over 65, Under 18, esclusivamente acquistando i biglietti in piazza L’Unione Sarda (fino ad esaurimento posti).

In attesa delle determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive è precauzionalmente vietata la vendita ai tifosi residenti in Campania.

In occasione di questa gara non sarà possibile effettuare il cambio di utilizzatore e supporto digitale in tutti i settori.