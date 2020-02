Maran: “Delusione e tanta rabbia”

09 feb 2020

+ -

Gran tiro di Nainggolan deviato da Soumoaro, il pallone si impenna e colpisce in pieno la traversa a portiere battuto, sul rimbalzo Joao Pedro di testa manda alto: una clamorosa doppia occasione capitata nel finale che è un po' lo specchio del momento particolare vissuto dal Cagliari. Ne è consapevole il tecnico rossoblù Rolando Maran: “Sabato scorso l’ultima azione ci è costata cara, noi all’ultima occasione abbiamo preso la traversa. In questo momento non siamo fortunati e lo si è visto anche all’inizio, quando ho dovuto fare a meno di Oliva prima del fischio di inizio e ho perso due giocatori nei primi venticinque minuti. Tutte queste sostituzioni forzate ci hanno scombussolato, abbiamo cercato di sopperire continuando a giocare come l’avevamo preparata e nonostante tutto la squadra ha costruito più palle gol del Genoa e non ha rischiato nulla. La rete del Genoa è arrivata su un cross, non la considero nemmeno una vera occasione. Nel secondo tempo abbiamo sistemato alcune cose, in modo particolare siamo riusciti a mandare Radja in pressione più alta e abbiamo creato tanto, con Pellegrini, Joao e Nainggolan: avremmo meritato di pareggiare”.

OCCASIONI NITIDE

“Non sono preoccupato, lo sarei se non riuscissimo a fornire questo tipo di prestazioni. Non voglio tirare in ballo fortuna o sfortuna, ma le occasioni nitide per segnare ci sono state. In questo momento non gira come vogliamo, i ragazzi ci hanno creduto sino alla fine, con grande partecipazione”.

UNA SQUADRA CHE NON MOLLA

“Dobbiamo crescere in alcuni aspetti ma stiamo facendo un gran lavoro. Voglio vedere i ragazzi uscire dal campo come oggi, senza avere mai mollato, con la rabbia addosso per non essere riusciti a fare risultato. Ho visto delusione, sono sentimenti che devono animarci durante tutta la settimana e che poi dobbiamo riversare nella prossima gara contro il Napoli”.

SPINTA E CARICA

“Domenica vogliamo rendere i tifosi orgogliosi di questa maglia. Tra cinque minuti iniziamo a preparare questa partita. Dobbiamo metterci lucidità, personalità, compattezza, fare ricorso a tutti gli aspetti morali che ci hanno caratterizzato sin qui. La gara di oggi deve darci ulteriore, spinta e carica. Vogliamo ripartire immediatamente con forza”.