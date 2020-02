Genoa-Cagliari, numeri e curiosità

08 feb 2020

Sono 7 le gare consecutive in cui il Cagliari segna contro il Genoa. Nel settembre 1993 arrivò a una striscia di otto. In ben dieci delle ultime 12 sfide tra Genoa e Cagliari in Serie A, entrambe le squadre sono andate a segno, con le dueformazioni rimaste a secco di reti una volta a testa nel parziale.

Al "Luigi Ferraris" di Genova il Cagliari affronta i rossoblù liguri in una gara affascinante e importante per il cammino di entrambe.

NAINGGOLAN PUNGE DA LONTANO Il Ninja ha segnato 5 volte da fuori area, tutte le sue reti nella Serie A 2019-20 sono arrivate in questo modo. Nessuno ha fatto meglio dalla distanza. Il belga ha punito 2 volte (in 18 gare) il Genoa.



ARTUR CI SPERA

Nel settembre 2014 Ionita segnò un gol e firmò un assist nel 2-2 dell'allora suo Hellas Verona contro il Genoa.

FOLLA DI EX

Numerosi i calciatori che hanno vestito entrambe le maglie: passato in Sardegna per Marchetti, Barreca e Pajac; trascorsi in Liguria per Birsa, Pavoletti, Simeone e Paloschi. 

