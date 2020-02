Maran: “A Genova con la giusta mentalità”

08 feb 2020

Tra i 21 convocati per la trasferta di Genova, non ci sono Ceppitelli, Cigarini, Pavoletti e Rog. Nella conferenza stampa di presentazione della gara il tecnico Rolando Maran annuncia buone notizie per il capitano. “Oggi ha svolto il lavoro con la squadra ma ha bisogno di qualche minuto in più di allenamento. Ha anche partecipato alla partitina, dunque è vicino al rientro”.

TESTA ALLA GARA

“Non dobbiamo guardare gli altri. Anche un paio di settimane fa il Milan ci aveva superato perché era sceso in campo prima di noi, poi l'abbiamo ripreso. Pensiamo alla partita di domani: una gara difficile, tosta, così come tante altre che ci attendono. Abbiamo ritrovato le prestazioni, a Genova dobbiamo confermarle, sperando di ottenere pure il risultato”.

IL MODULO

“Il fatto che il Genoa giochi con la difesa a tre non significa che adotteremo lo stesso modulo. Il più delle volte contro questo tipo di squadre ci siamo schierati a quattro dietro. In settimana proviamo diverse soluzioni, posso scegliere di settimana in settimana quella che reputo più funzionale”.

GLI AVVERSARI

“Il Genoa ha cambiato tanto, quindi lo affrontiamo nel suo momento forse di maggior entusiasmo. Mi aspetto di trovare una squadra esuberante, che vedrà contro di noi una buona chance per fare punti e salire in classifica. Spetta a noi negargli questa possibilità”.

LA STRADA GIUSTA

“Abbiamo iniziato il girone di ritorno con 3 punti, esattamente come all’andata. Se si va a vedere i numeri, abbiamo creato molte più occasioni rispetto agli avversari e concesso meno. Al di là dei punti, i dati ci fanno capire che questa è la strada giusta. Dobbiamo essere bravi a limitare gli errori per concretizzare al massimo quanto ci portiamo in campo. Purtroppo quando la vittoria non arriva può venire il braccino corto. Non dimentichiamo però che tutto passa attraverso il nostro atteggiamento e sabato scorso nei minuti finali della partita eravamo nella metacampo del Parma a cercare di segnare il terzo gol. Questa è la mentalità giusta”.

LA PRIMAVERA ALLA SARDEGNA ARENA

“Stanno facendo tutti un lavoro straordinario: i ragazzi, Max Canzi e i suoi collaboratori, Pierluigi Carta e Daniele Conti. Un campionato eccezionale che seguiamo con grandissimo trasporto. Domani contro la Juventus avranno una partita difficile, la giocheranno alla Sardegna Arena, un premio per quanto fatto sinora: sono certo che saranno all'altezza della situazione”.