Il nuovo numero di "Cuore Rossoblù"

07 feb 2020

+ -

È dedicato al Centenario del Cagliari il numero di febbraio di “Cuore Rossoblù”, in edicola in abbinamento col quotidiano “L’Unione Sarda”.

Il mensile ufficiale della Società, sino al mese di luglio, avrà 8 pagine speciali sui primi 100 di storia del Club. Ci sarà spazio per le celebrazioni previste per la ricorrenza del compleanno rossoblù; e ancora interviste esclusive, articoli commemorativi, storie ed aneddoti raccontati dai protagonisti in prima persone.

Si comincia con un servizio sulla sfida tra Legends in programma domenica 31 maggio alla Sardegna Arena: Cagliari contro Nazionale italiana. Un grande evento-spettacolo, imperdibile per tutti gli appassionati rossoblù, due giorni dopo l’amichevole che vedrà in campo, sempre a Cagliari, gli Azzurri di Mancini contro San Marino.

Per “La macchina del tempo”, si ripercorre la fondazione della Società e la prima partita in assoluto, Cagliari-Torres, allo Stallaggio Meloni.

L’inimitabile penna di Darwin Pastorin rievoca l’amara storia di Erminio Bercarich, mitico centravanti degli anni ’50. Roberto Quagliozzi ricorda il suo debutto in prima squadra del 1973, mentre Carlotta Dessì intervista Gigi Riva, giornalista e scrittore, omonimo del grande bomber.

Un altro nostro top writer, Luca Telese, si sofferma sullo stupendo volume di Bepi Vigna, che racconta la grande storia del Cagliari a fumetti: un libro consigliato a tutti, grandi e piccini.

Inoltre, la prima parte della classifica dei 100 giocatori più Rappresentativi della nostra storia.

Per la rubrica “Un calcio in psicologia”, lo psicologo del Cagliari Fabio Zarra dopo Rolando Maran, ha sentito il capitano rossoblù Luca Ceppitelli. “Focus” sulla prossima partita in campionato, Genoa-Cagliari.

Non manca lo spazio del Settore giovanile, con una intervista a Federico Marigosu, trequartista della Primavera e della Nazionale Under 19.

"Cuore Rossoblù” ti aspetta in edicola e nell’edizione digitale, scaricabile dall’app L’Unione Sarda.