Pisacane e Mattiello a Sant'Eulalia

06 feb 2020

I calciatori rossoblù Fabio Pisacane e Federico Mattiello hanno partecipato a un incontro organizzato dalla Parrocchia di Sant'Eulalia su immigrazione e integrazione, dialogando con don Marco Lai e l’attore Massimiliano Medda, che ha condotto la serata. 

Bambini, ragazzi e famiglie hanno riempito il teatro di Sant’Eulalia, nel multietnico quartiere Marina: dal palco i due calciatori hanno ripercorso la loro storia personale e nel mondo del calcio, sottolineando l'importanza dello sport come volano per la fratellanza e il vivere civile. 

"Il calcio ti dà emozioni indescrivibili, diverse da un momento all'altro, anche a distanza di pochi attimi", ha raccontato Fabio Pisacane. "Per esempio, l'ultimo Cagliari-Sampdoria, con la nostra vittoria per 4-3 allo scadere, mi ha fatto provare sensazioni straordinarie, ma penso anche al giorno del nostro ritorno in Serie A. Io sono riuscito a diventare un professionista, ma la cosa che conta di più è sempre l'aspetto umano: instaurare rapporti splendidi con le persone, come mi è successo qui a Cagliari, conquistare la fiducia della gente, che questi siano i valori più rilevanti. Spero che la mia esperienza di atleta e uomo possa trasmettere qualche insegnamento, affinché i più piccoli capiscano che occorre inseguire i sogni, sicuramente anche quello di fare il calciatore, ma più di tutto contano i sacrifici, la dedizione, lo studio, la capacità di rinunciare a qualcosa per raggiungere gli obiettivi".

"Per noi oggi è davvero un piacere essere qui, in questo luogo di integrazione”, ha detto Federico Mattiello. "Il momento più bello della mia carriera? Ricordando i momenti più significativi, direi che non dimenticherò mai il mio esordio da professionista". "Già prima di venire qui conoscevo molte persone sarde, quando si è profilata la possibilità di giocare in Sardegna non ho avuto dubbi nell'accettare. Io penso che nella vita sia importante dare tutto per perseguire i propri obiettivi, e soprattutto avere accanto persone che ti insegnino a stare al mondo con i giusti esempi, andando oltre illusioni e luccichii di una vita che può sembrare erroneamente in discesa".