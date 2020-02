Rossoblù Legends vs Azzurri Legends

06 feb 2020

+ -

Una serata storica, all'insegna dello spettacolo e della voglia di rivivere le emozioni che hanno contraddistinto i 100 anni del Cagliari. Le celebrazioni continuano con un evento da non perdere, l'appuntamento sarà per il 31 maggio alla Sardegna Arena, quando andrà in scena una parata di fuoriclasse protagonisti nelle varie epoche con la maglia del Cagliari e non solo, nel calcio italiano ed internazionale.

Daniele Conti, Andrea Cossu e Alessandro Agostini, tre leggende del Club dove tuttora portano il loro contributo di classe, esperienza e attaccamento alla maglia, sono solo alcuni dei beniamini che animeranno la squadra rossoblù, infarcita dentro e fuori dal campo di tanti altri campioni che scopriremo man mano da qui alle prossime settimane.

Momento clou della serata sarà l'incontro tra i Rossoblù Legends e gli Azzurri Legends, selezione di calciatori che hanno onorato la maglia della Nazionale e che contribuisce in programmi di solidarietà, attività educative e di responsabilità sociale. Tra le stelle di ogni era, anche molte di quelle che hanno scritto la storia con la vittoria dei Mondiali del 2006. Era la Nazionale guidata in panchina da Marcello Lippi e in campo da Fabio Cannavaro: il Ct e il capitano sono tra quelli che hanno già confermato la loro presenza, in una squadra fortemente basata sull'ossatura di 14 anni fa e già protagonista lo scorso 7 ottobre nel 3-3 in Germania.

Tutti ingredienti, assieme agli altri che verranno scoperti durante la marcia di avvicinamento, ideali per rendere davvero indimenticabile la celebrazione di un anniversario unico come il Centenario rossoblù.

I biglietti per assistere all'evento verranno messi in vendita il 20 febbraio, come di consueto online, nel Cagliari 1920 Store di piazza L'Unione Sarda e nelle ricevitorie autorizzate.