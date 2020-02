Tecnica e tattica

06 feb 2020

I rossoblù hanno svolto un nuovo allenamento questa mattina ad Asseminello, in vista della partita di domenica pomeriggio al Ferraris contro il Genoa.

La seduta è stata aperta con una serie di lavori di mobilità. Al termine, la squadra è stata impegnata nell'attivazione tecnica a coppie. Quindi la fase tattica, con lavoro sulla fase difensiva di squadra e per reparto. A chiusura della sessione, partita a 70 metri.

È rientrato in gruppo Daniele Ragatzu. Ha lavorato parzialmente con la squadra Luca Ceppitelli. Personalizzato per Marko Rog e Federico Mattiello, quest'ultimo ha effettuato un lavoro a parte per smaltire un affaticamento.

Domani mattina si torna in campo per una nuova seduta di allenamento.