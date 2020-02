Tattica e partitelle

05 feb 2020

Nuova seduta per i rossoblù, che preparano la sfida di domenica pomeriggio (ore 15) in casa del Genoa. La squadra si è ritrovata in mattinata al Centro sportivo di Assemini: all’allenamento ha assistito da bordocampo anche il Presidente Tommaso Giulini.

Dopo l'analisi video, tutti sul prato verde per una fase di attivazione seguita da una serie di torelli. È stata poi la volta di alcune esercitazioni sulla fase difensiva, per chiudere con le partitelle ad alta intensità. Hanno lavorato parzialmente in gruppo il capitano Luca Ceppitelli e Daniele Ragatzu. Marko Rog ha continuato a svolgere lavoro personalizzato.

Domani mattina è in programma una nuova seduta.