Ripresa ad Asseminello

04 feb 2020

I rossoblù si sono ritrovati questo pomeriggio ad Asseminello per iniziare la preparazione alla sfida di domenica alle ore 15 in casa del Genoa.

Agli ordini di Rolando Maran e del suo staff, la squadra ha svolto dei lavori individualizzati in base al minutaggio, concentrandosi prima sulla forza in palestra e poi sulla potenza aerobica una volta scesi in campo. Prime corse con il gruppo per gli ultimi arrivati, Gastón Pereiro e Alberto Paloschi. Luca Ceppitelli e Marko Rog hanno seguito un programma personalizzato, Leonardo Pavoletti prosegue la sua tabella di lavoro.

Domani mattina è prevista una nuova seduta.