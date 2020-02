Maran: “Pari che brucia”

01 feb 2020

Tanto amaro in bocca e grandi rimpianti per Rolando Maran a fine gara: “Avremmo meritato la vittoria, abbiamo fatto la partita e siamo andati al tiro tante volte. Inoltre, abbiamo colto due pali, sbagliato un rigore e sino a trenta secondi dalla fine eravamo nell’area avversaria cercando di segnare il terzo gol. Non c’è dubbio che in questo momento prendiamo gol con troppa facilità e dobbiamo essere più bravi a lavorare su queste situazioni. Però al di là del risultato, siamo tornati a creare, ad interpretare bene le partite e abbiamo giocato per vincere, dall’inizio alla fine. È un pareggio che brucia, c’è molto rammarico”.

LA PRESSIONE DEL PARMA

“Il Parma ha cercato di sfruttare la struttura fisica dei suoi giocatori, lanciando il pallone alto sistematicamente nella nostra area, a quel punto era difficile andarli a prenderli nella loro area di rigore. Nonostante tutto, non abbiamo rischiato nulla, sino all’ultimo siamo andati a cercare il terzo gol”.

MOMENTO PARTICOLARE

“Evidentemente in questo periodo per vincere dobbiamo fare il triplo degli altri. Non parlo di sfortuna, i numeri della partita parlano chiaro. A novembre tiravamo molto di meno ma arrivava il risultato pieno; adesso succede il contrario, paghiamo a caro prezzo alcune piccole disattenzioni. Abbiamo trascorso un momento nel quale abbiamo preso gol evitabili, forse è mancata un pizzico di lucidità; ma ora la squadra ha ripreso a giocare come è capace, dispiace che gli sforzi dei ragazzi non siano stati ripagati coi 3 punti”.

I CAMBI

“Ho aspettato nel compiere la terza sostituzione perché Pisacane non stava bene. A quel punto ho deciso di continuare con la stessa formazione, anche per evitare l’assegnazione di ulteriori trenta secondi di recupero come era accaduto contro la Lazio”.

I NUOVI INNESTI

“Paloschi e Pereiro sono arrivati con tanto entusiasmo e già questo è importante. Devo capire come possono darci una mano, Pereiro viene da un campionato molto diverso dal nostro. Li valuterò meglio negli allenamenti di questa settimana”.

DOMENICA IL GENOA

“Analizziamo prima questa partita e poi ci concentreremo sul prossimo impegno. Ci aspetta una gara difficile, sul campo di un Genoa che ha bisogno di punti”.