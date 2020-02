Gara ad alta quota

01 feb 2020

Sfida di alta classifica alla Sardegna Arena nel tardo pomeriggio di un sabato all’inglese. Arriva il Parma di mister D’Aversa che dopo una lunga rincorsa ha agganciato i rossoblù al sesto posto. Con i 3 punti il Cagliari si scrollerebbe di dosso i rivali ma come giustamente ha spesso puntualizzato Rolando Maran in conferenza stampa di presentazione, la classifica al momento vale per quel che vale. Più corretto invece soffermarsi sulla prestazione che metteranno in campo i suoi ragazzi: urgono conferme, allungare il passo dopo i rigeneranti pareggi di Brescia e, soprattutto, Milano.

APPROCCIO SBARAZZINO

A San Siro il Cagliari è riuscito a giocare la classica partita perfetta, senza commettere l’errore di chiudersi in difesa ed evitando alcune ingenuità difensive che in tempi recenti erano costate care. Il tecnico ha invece apprezzato la voglia di proporsi, il coraggio e la spregiudicatezza con la quale i rossoblù hanno affrontato l’impegno; un approccio positivo, come non si vedeva da un po'. Oggi servirà lo stesso approccio sbarazzino e allo stesso tempo carico di concentrazione per avere ragione di un Parma che, da da sé, proporrà un copione tattico completamente diverso. Prevedibile un Cagliari votato alla spinta offensiva contro una squadra emiliana che nel DNA la capacità di difendersi con molti uomini dietro la linea della palla e riproporsi con veloci ripartenze. D’Aversa ha salutato l’attaccante che ha fatto la fortuna di questo tipo di gioco, l’ivoriano Gervinho, e nemmeno sul pivot Inglese. Tra i convocati c'è il giovane talento Kulusevski, nonostante non sia in perfette condizioni; out invece Scozzarella.

FACCE NUOVE

Assenze pesanti che però fanno il paio con quelle lamentate da Maran, privo di Ceppitelli, Pavoletti e Rog. Il tecnico rossoblù dopo il mercato di gennaio trova due volti nuovi all’interno dello spogliatoio: ci sono l’uruguayano Gastón Pereiro, ennesimo prodotto del calcio Oriental ad approdare in Sardegna, sulle tracce di precedenti più che beneauguranti; e Alberto Paloschi, attaccante proveniente dalla Spal. Con il loro entusiasmo e la loro freschezza, possono essere carte importanti da giocarsi nella seconda fetta di stagione che si annuncia coinvolgente e avvincente. Diciassette partite, una lunga maratona tutta da vivere. Il Cagliari, rivelazione del girone d'andata del campionato, vuole continuare a stupire.

COME SEGUIRE LA GARA

Potrete seguire la web-cronaca di #CagliariParma sul nostro sito e sull'app ufficiale disponibile per iOS e Android. Aggiornamenti in tempo reale e contenuti esclusivi dalla Sardegna Arena su Facebook, Twitter e Instagram