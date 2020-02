Paloschi al Cagliari

31 gen 2020

Il Cagliari Calcio annuncia l’acquisto delle prestazioni sportive del calciatore Alberto Paloschi dalla Spal con la formula del prestito sino al termine della stagione sportiva 2019-20.

Nato a Chiari (Brescia), il 4 gennaio 1990, è cresciuto nelle giovanili del Milan: ha esordito a soli 18 anni in prima squadra, trovando il gol vincente contro il Siena appena diciotto secondi dopo dal suo ingresso in campo. Con i rossoneri 9 presenze e 4 gol il bilancio a fine stagione: sarà l’inizio di una lunga carriera.

Nell’agosto del 2008 si è trasferisce al Parma: in tre stagioni, 58 gare e 6 gol. Nel gennaio 2011 il passaggio al Genoa (12/2) e poi nel Chievo, dove totalizza 152 gare e ben 46 reti. Nel gennaio 2015 si trasferisce in Premier League, tra le fila dello Swansea City con cui realizza 2 gol in 10 partite. Quindi la parentesi all’Atalanta (14 presenze), prima del passaggio alla Spal nel 2017 (75 gare e 10 gol). Ha vestito le maglie di tutte le rappresentative giovanili azzurre, a partire dall’Under 17: con l’Under 21, 29 presenze e 9 gol.

Ben strutturato fisicamente (1.83 per 82 chili), Paloschi fa dell’opportunismo sottoporta una delle sue principali qualità: scaltro, furbo, ruba il tempo agli avversari facendo valere il guizzo sul breve. A dispetto della stazza, è infatti agile e rapido. Nel gioco aereo sfrutta una notevole elevazione e una grande capacità nell’anticipo. Cinico davanti al portiere, sa unire alla concretezza lotta e sacrificio, combattendo su ogni palla e andando in pressione sui portatori.

Un attaccante completo che mette ora la sua esperienza e il suo fiuto del gol a disposizione del Cagliari.

Benvenuto in rossoblù, Alberto!