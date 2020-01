31 gen 2020

Il Cagliari Calcio annuncia la cessione del calciatore Alberto Cerri alla Spal con la formula del prestito sino al termine della stagione sportiva 2019-20.

L’attaccante emiliano ha disputato complessivamente 56 partite con la maglia rossoblù e ha messo a segno 6 gol. Al suo primo anno nell’Isola ha contribuito alla conquista del campionato di B: sua la rete del 3-0 a Bari, nella gara che sancì la matematica promozione in Serie A. Dopo aver indossato le maglie di Spal e Pescara, è stato protagonista con il Perugia dove nella stagione 2017-18 ha realizzato 19 gol in 37 partite.

Ritornato a Cagliari, ha segnato la sua prima rete in A il 2 dicembre 2019, un gol che resterà per sempre impresso nella memoria dei tifosi: un imperioso stacco di testa nei secondi finale della gara casalinga contro la Sampdoria, che ha consentito al Cagliari di completare una clamorosa rimonta dall’1-3 al 4-3.

In questi anni in Sardegna Alberto ha sempre messo in campo grande impegno e dimostrato un forte attaccamento alla causa: il Club gli augura il meglio per il continuo della stagione.