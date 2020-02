Cagliari-Parma, numeri e curiosità

01 feb 2020

I PRECEDENTI Sono 20 le sfide disputate in Sardegna, il Cagliari ne ha vinte 10 e pareggiate 5, con altrettanti successi ducali. Rossoblù con 25 gol all'attivo, 16 per il Parma.



MAI COSI PROLIFICI

Dopo 21 giornate di Serie A il Cagliari non aveva mai segnato tanto: ha all'attivo 36 reti, superato il precedente record di 34 (2009-10). Con 12 calciatori andati a segno, i rossoblù sono secondi in questa speciale classifica soltanto a Inter (14) ed Hellas Verona (13). La percentuale realizzativa dei rossoblù è 14,2%, dietro soltanto alla Lazio (14,8%).

CROSS DECISIVI?

Sia il Cagliari che il Parma hanno nella ricerca e lo sviluppo dei cross un'arma cruciale: i rossoblù (9) sono la squadra che ne effettua di più, davanti all'Inter (8) e agli emiliani (7).

JOAO PEDRO SUGLI SCUDI

Sono 13 le reti di Joao Pedro, secondo solo ad Adriano (Inter, 2004-05) per marcature in Serie A a 20 squadre dopo 21 giornate. Il brasiliano rossoblù ha preso parte attiva a otto degli ultimi 10 gol del Cagliari in Serie A (sei reti e due assist), tra cui tutti i cinque più recenti. Inoltre, con 1889 minuti in campo, Joao Pedro è dietro a Sabelli, Romagnoli e Milenkovic (1890) nella graduatoria degli "stakanovisti" del torneo.