Squadra al lavoro ad Asseminello

29 gen 2020

Nuovo allenamento questa mattina ad Asseminello per i rossoblù che proseguono la preparazione alla gara di sabato contro il Parma alla Sardegna Arena.

Dopo una seduta a video, la squadra si è trasferita sul campo per effettuare riscaldamento in circuito misto di tecnica e agilità. A seguire, il gruppo ha lavorato sulla fase difensiva per reparto. In chiusura di seduta, partitine a pressione a campo ridotto.

Ha lavorato con la squadra Paolo Faragò, lavoro personalizzato per Ceppitelli e Ragatzu. Terapie per Alberto Cerri e Marko Rog.

Domani mattina si torna in campo per un'altra seduta di allenamento.