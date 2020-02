Mereu all'International Job Meeting

29 gen 2020

+ -

Dopo l'incontro che ha visto come protagonisti Leonardo Pavoletti e Abel Kanyamuna, questa mattina all'International Job Meeting è stata la volta del responsabile della Cagliari Football Academy, Bernardo Mereu, che ha illustrato alla nutrita platea di giovani le prerogative di un progetto partito nel 2014 e in via di sviluppo esponenziale su tutto il territorio.

VALENZA TECNICA E SOCIALE

"L'Academy incide in tutta la Sardegna e non solo, visto che uno dei Centri di Formazione si trova a Mazzo di Rho, oltre a quelli di Alghero e Loceri, in Ogliastra", ha spiegato Mereu. "Questo è un progetto che il presidente Tommaso Giulini ha voluto fortemente sin dal suo arrivo, e che si struttura giorno dopo giorno a livello quantitativo, organizzativo e qualitativo. Al centro di tutto c'è sempre il bambino, perché dobbiamo sempre ricordare che noi lavoriamo per scovare e far crescere il talento, ma soprattutto abbiamo a che fare con quelli che sono gli uomini e cittadini del futuro. In quest'ottica operiamo prima di tutto con gli allenatori, gli istruttori, i formatori che devono badare non solo alla qualità di un passaggio o un tiro in porta, ma anche all'aspetto educativo. Un tempo si giocava in strada, i bambini si davano delle regole e organizzavano autonomamente, oggi bisogna in qualche modo gestire anche le famiglie, le aspettative spesso eccessive o sbagliate, e ciò rende l'operato di noi addetti ai lavori più gravoso e importante".

I NUMERI

"Sono 44 le società affiliate all'Academy, che accanto al loro marchio e alla propria identità hanno accettato di porre il simbolo del Cagliari. Si va a braccetto per crescere insieme, per migliorare nel lavoro quotidiano, puntando a non perdere nulla delle risorse presenti nel nostro territorio. Monitorare oltre 8500 bambini è qualcosa di grande, e si punta a crescere sempre, facendolo soprattutto con qualità. Per questo ci sono i Coordinatori Tecnici d'area che sono gli occhi e il braccio operativo del Cagliari in tutte le zone, animate da tornei, raduni, valutazioni e incontri periodici. Il torneo finale, come ogni anno, sarà poi un evento conclusivo che farà da festa per tutto quanto realizzato durante la stagione e da riunione generale di tutte le società che portano un enorme contributo. Un torneo di fine stagione sarà poi dedicato all'importante confronto tra la selezione dei migliori 2007 e 2008 e i pari età del Cagliari Calcio e dei Centri di Formazione".

Accanto a Bernardo Mereu, in qualità di responsabile, operano il responsabile dell'Attività di Base Sergio Fadda e il Coordinatore dei percorsi di formazione Francesco Messina. Con loro i vari coordinatori tecnici e addetti allo scouting sul territorio: Luigi Lavecchia (area Alghero), Sandro Loi, Pietro Pillosu, Gianluigi Corellas (area Sud), Andrea Castricato (area Olbia), Fabrizio Ruzzu (area Ogliastra), Manuel Caria (preparazione portieri)