Inizia la settimana di Cagliari-Parma

28 gen 2020

La squadra rossoblù si è radunata ad Asseminello per iniziare la settimana di allenamenti che condurrà alla gara contro il Parma, sabato alla Sardegna Arena.

La seduta ha preso avvio in palestra, con piani di lavoro individualizzati a cura del professor Roberto De Bellis. A seguire, squadra in campo per svolgere esercitazioni dedicate a rapidità e agilità.

Quindi, partitella e infine lavori di potenza metabolica in base al minutaggio.

È ritornato ad allenarsi in gruppo Fabrizio Cacciatore; lavoro personalizzato per Luca Ceppitelli e Daniele Ragatzu. A riposo Paolo Faragò per smaltire le fatiche dell’ultima gara. Terapie per Alberto Cerri e Marko Rog.

Domani mattina si torna in campo per una nuova seduta di allenamento.