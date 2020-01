Il Cagliari e il senso identitario

25 gen 2020

Una due giorni dal forte significato identitario quella che si è svolta tra Cagliari e Lecco. Alla Sardegna Arena si è tenuto ieri sera l’incontro tra la Consulta Regionale dell'Emigrazione e i campioni rossoblù del passato. Sede dell'evento lo stadio e il percorso museale, dove c'è stata occasione per rivivere i momenti più emozionanti della storia del Club, alla quale si legano fortemente i sentimenti e i ricordi dei tifosi, dei Sardi che in ogni parte del mondo trepidano per le sorti della squadra. Giuseppe Tomasini, Gigi Piras, Pino Bellini, Adriano Reginato e Riccardo Dessì si son intrattenuti con i rappresentati della Consulta Regionale dell’Emigrazione - circa 40 tra donne e uomini arrivati dalla Penisola, Europa, Americhe e Australia - tra aneddoti e curiosità, con i cimeli del passato esposti alla Sardegna Arena a fare da filo conduttore.

Questo pomeriggio, presso la sede dell’Associazione culturale ‘’Amsicora’’ a Lecco, si è tenuta l’iniziativa “Campioni per sempre: il Cagliari dello Scudetto". Lo scrittore Matteo Bordiga e Sergio "Bobo" Gori hanno dialogato sull'importanza sportiva e sociale della vittoria dello scudetto del 1970. Per l’occasione è stata esposta in sala la storica maglia di Gigi Riva.