Inter-Cagliari, numeri e curiosità

26 gen 2020

Da ricordare anche il 3-1 del campionato 1981-82 (doppio Piras e Quagliozzi) e il 2-1 del 1994-95. Tra il 2012 e il 2016 una sequela di sorrisi, coronata dal 4-1 targato Zeman (triplo Ekdal e Sau in gol) e il 2-1 con Melchiorri superstar.

Per la prima vittoria sul campo bisognerà attendere l'annata post-scudetto, celebre il 3-1 firmato Domenghini e Riva (doppietta) a coronamento di una prestazione sontuosa. Fu in quella circostanza che nacque il soprannome Rombo di Tuono.

I PRECEDENTI Sono 39 le partite giocate in terra milanese, nelle quali il Cagliari ha ottenuto 7 vittorie. Stagione 1967-68: primo successo rossoblù seppur a tavolino per la monetina che colpì Longo.



RECORD REALIZZATIVO

Con 35 gol nelle prime 20 giornate il Cagliari ha stabilito il record nella competizione.

OCCHIO ALL'AVVIO

L'Inter ha segnato 15 reti nella prima mezzora, il Cagliari è la squadra che ha subito meno di tutti in questo intervallo (4 gol).

COOPERATIVE DEL GOL

Inter e Cagliari sono le squadre che hanno mandato a segno più calciatori in questo campionato, rispettivamente 14 e 12. Si affrontano due delle quattro squadre con la migliore percentuale realizzativa: per l'Inter è del 12,4%, per il Cagliari 14,5%.

ORO DALLE FASCE

Nove i gol realizzati dal Cagliari su sviluppi di cross, nella stagione 2018-19 furono 16, con i rossoblù secondi solo alla Spal. I ragazzi di Maran guidano la speciale classifica sui gol di testa (8).