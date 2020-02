Maran: “Diamo continuità”

25 gen 2020

Mancano sette giocatori nella lista dei 20 convocati per la gara di domani a Milano contro l'Inter: Cacciatore, Ceppitelli, Cerri, Pavoletti, Pisacane, Ragatzu e Rog. A integrare la rosa, due giovani della Primavera di Max Canzi, Gagliano e Porru. “Sono ragazzi che vivranno un'esperienza importante, davanti ai 70.000 di San Siro – dice il tecnico rossoblù Rolando Maran – Porteranno sicuramente l'entusiasmo e la freschezza della loro età. Sono sicuro che si faranno trovare pronti”. Il mister annuncia anche una novità tra i pali: “Cragno partirà dall'inizio, ha bisogno di giocare”.

LA SETTIMANA DOPO BRESCIA

“La prestazione di domenica scorsa ha fatto bene. Ho visto i ragazzi più liberi mentalmente in settimana: adesso dobbiamo dare continuità ai segnali positivi visti a Brescia, sfruttare le nostre risorse in questo momento particolare”.

ATTEGGIAMENTO CORAGGIOSO E PROPOSITIVO

“Sarà senz'altro una partita di sacrificio. L'Inter sta andando forte, è una squadra che tende a farti abbassare, ti fa correre parecchio senza palla. Noi dobbiamo giocare una partita coraggiosa, propositiva, di personalità, altrimenti questi avversari non ti danno scampo. Guai ad essere rinunciatari. Come sempre abbiamo provato soluzioni diverse, non credo che influirà il ricordo del match di Coppa di un paio di settimane fa: quella partita è stata parecchio condizionata dall'episodio del gol iniziale”.

CIFRE E STATISTICHE

“Da inizio campionato alla fine di novembre abbiamo tentato in media 11 conclusioni e ne abbiamo subito 16; le cifre dicono che da quel momento ad oggi abbiamo tirato di più (14 conclusioni) e subito di meno, circa 14 tiri. I risultati però sono stati diversi in quest’ultimo periodo: dobbiamo cambiare la tendenza e avere più fiducia in quello che facciamo”.

LO SPIRITO GIUSTO

“Dovessi individuare le due partite migliori della prima parte di campionato senza farmi fuorviare dal risultato, scelgo Fiorentina e Lazio. Domani dovremmo scendere in campo a Milano con lo spirito mostrato in queste due gare”.