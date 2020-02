-2 a Inter-Cagliari

24 gen 2020

Allenamento alla Sardegna Arena per il Cagliari a due giorni dalla sfida contro l’Inter, lunch match della 21ª giornata del campionato di Serie A, in programma domenica allo stadio “Meazza” di Milano.

Questa mattina la squadra ha iniziato la seduta con degli esercizi di mobilità per poi svolgere dei lavori tecnici a coppie. La parte centrale dell’allenamento è stata dedicata alla tattica, con esercitazioni sulla fase offensiva preparate in funzione della partita. Dopo dei lavori individuali svolti per reparto, i calciatori hanno concluso la sessione con una serie di cross e tiri in porta.

Oggi si è allenato parzialmente con la squadra Fabrizio Cacciatore. Personalizzato per Luca Ceppitelli; terapie per Alberto Cerri e Marko Rog. Out Daniele Ragatzu.

Domani mattina è in programma la rifinitura. Alle 12.45 mister Maran incontrerà i media: la conferenza stampa verrà trasmessa in diretta streaming sui canali ufficiali del Club. Nel pomeriggio la squadra partirà alla volta di Milano.