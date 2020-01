Cagliari-Parma, i biglietti

23 gen 2020

Il Cagliari torna alla Sardegna Arena per un nuovo importante impegno di campionato: l’avversario sarà il Parma, sabato 1° febbraio con inizio alle ore 18, per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie A.

I biglietti per assistere all’incontro saranno disponibili dalle ore 10 di venerdì 24 gennaio esclusivamente online sul sito di TicketOne. Lunedì 27 inizierà la vendita nel ticket service di piazza L’Unione Sarda (con orario continuato sino a venerdì 31 dalle 10 alle 20; sabato 1° febbraio, dalle 10 alle 18) e nelle ricevitorie autorizzate.

In occasione di questa gara è attiva una promo dedicata agli iscritti al programma “Passione Casteddu 19.20” che potranno beneficiare di uno sconto del 50% sull’acquisto di un biglietto in Distinti Centrali, Nord e Sud. La promo sarà disponibile online (basterà inserire il numero della tessera al momento dell’acquisto) e nella biglietteria di piazza L’Unione Sarda.

I giovani tifosi Under 12 potranno entrare i tutti i settori dello stadio con soli 10€. Sono previsti prezzi speciali per Donne, Over 65, Under 18.