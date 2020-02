Inizia la settimana di Inter-Cagliari

21 gen 2020

Ripresa degli allenamenti per il Cagliari che questo pomeriggio ha lavorato al Centro sportivo di Assemini: inizia così la settimana che porterà i rossoblù alla gara di domenica contro l’Inter in programma allo stadio “Meazza” (ore 12.30).

Oggi i calciatori hanno svolto una serie di lavori individualizzati, dividendosi tra palestra e campo: mobilità, tecnica e lavori di potenza aerobica.

Terapie per Alberto Cerri e Marko Rog entrambi alle prese con problemi muscolari rimediati nell’ultima gara. Gli esami strumentali a cui si sono sottoposti i due calciatori hanno evidenziato per Cerri un’elongazione-distrazione di 1° grado ai flessori della coscia sinistra, mentre il centrocampista croato ha riportato una distrazione di 1° grado ai flessori della coscia sinistra. Le condizioni dei due rossoblù verranno monitorate dallo staff medico del club. Non si è allenato Ragatzu, che continua a curare la tonsillite.

Domani mattina ad Asseminello si svolgerà una nuova seduta di allenamento.