Joao Pedro: "Stiamo tornando"

Grande protagonista della gara di Brescia, con una doppietta che lo porta a 13 gol nella Serie A 19.20, Joao Pedro analizza la partita mischiando soddisfazione per i segnali positivi offerti dai rossoblù e rammarico per la mancata vittoria.

VICINI AI 3 PUNTI

"La partita è stata preparata e interpretata bene. Affrontavamo un avversario affamato, come noi. Il punto ci dà fiducia, inizia un nuovo campionato e lo facciamo nel modo giusto ottenendo un risultato utile in un campo difficile. Dispiace non essere riusciti a concretizzare le nostre tante occasioni, quando esprimiamo le qualità della rosa è automatico creare tanto".

UNA SQUADRA CHE VALE

"Venivamo da un momento complicato, con le sconfitte consecutive che hanno fatto seguito a uno splendido filotto di risultati positivi: il periodo senza vittorie né punti ci ha messo un po' di preoccupazione, ma oggi abbiamo dimostrato il nostro valore. Peccato per non essere riusciti a ottenere i tre punti".

UN LUNGO CAMMINO

"Quando arrivi in alto in classifica è normale creare aspettative e avere sempre più responsabilità. Il campionato è lungo e fatto di fasi, adesso stiamo ripartendo dopo una parentesi buia, secondo me per certi versi normale e fisiologica. Il nostro girone d'andata è stato di altissimo livello, ci sta calare come è successo a noi; contro grandi squadre come Lazio, Juventus e Milan ci può stare di perdere se non giochi al massimo, considerando che soprattutto contro i biancocelesti abbiamo avuto molte opportunità per fare gol prima di subire la rimonta. La strada è molto lunga, a volte raccogli più di quanto meriti e altre meno, l'importante è che oggi ci siamo ripresi".

JP, SEMPRE PIÙ GOLEADOR

"Sto vivendo questa stagione con grande serenità, senza pensare ai numeri o altro. L'unica cosa che mi interessa è vivere partita per partita, concentrandomi sul bene della squadra. Devo ringraziare i miei compagni che mi mettono nelle condizioni ideali con assist e giocate, sono felice perché segnare è sempre bellissimo, così come lo è vivere quest'avventura con il resto della squadra che lotta su ogni palla e sino all'ultimo secondo di gara. Ci giochiamo tanto, non possiamo sbagliare niente, bisogna avere la concentrazione massima in tutti i frangenti. Abbiamo grande voglia di fare bene".