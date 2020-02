Maran: “Una buona prestazione”

19 gen 2020

Un punto che spezza la serie negativa, ma il Cagliari avrebbe meritato di portarne a casa tre, per l’intensità e la caparbietà messi in campo e il numero di palle gol costruite. Ne è convinto il tecnico rossoblù Rolando Maran: “Volevamo fortemente la vittoria, ci abbiamo provato sino all’ultimo. Le statistiche dicono che abbiamo effettuato 27 tiri. Forse in alcuni frangenti potevamo essere più lucidi al momento dell’ultimo passaggio ma il portiere del Brescia ha compiuto quattro o cinque grandi interventi; in quelle occasioni i nostri tiri erano bene indirizzati, Joronen ha fatto miracoli”.

SEGNALI POSITIVI

“Sono tanti: la squadra ha mostrato carattere e personalità, ha tessuto buone trame, giocando al calcio con semplicità e rapidità. Abbiamo spinto, ci abbiamo creduto anche nei momenti difficili, perché non è facile recuperare dopo essere andati sotto a Brescia. Era importante sfoderare una buona prestazione, da Cagliari; ci siamo riusciti, siamo tornati ad essere noi stessi. Sono soddisfatto per la prova della squadra, un po' dispiaciuto per il risultato; purtroppo ci sono momenti dove gli episodi non ti girano a favore, ma al di là del pareggio abbiamo molti motivi per sorridere”.

L’IMPRONTA DEI LEADER

“I giocatori di spiccata qualità e carisma hanno dato la carica; segno che la squadra vuole ripartire com’era abituata a fare. Ho rivisto la caparbietà delle passate settimane, all’inizio il pallone pesava come un macigno ma col passare dei minuti ci siamo tolti di dosso tante scorie. Sono momenti nei quali si somatizza e infatti abbiamo pagato con gli infortuni di Rog e Cerri; speriamo non sia niente di grave per entrambi”.

DIFESA DELLA DIFESA

“Nelle partite precedenti avevamo concesso qualcosa, oggi poco o nulla. I due gol del Brescia sono arrivati per prodezze personali di Torregrossa: sul primo salta prima della linea, sul secondo calcia da venticinque metri e la piazza nel sette. Due grandi gol, dispiace sempre incassarne ma stavolta non abbiamo commesso errori”.

SETTIMANA CON VISTA INTER

“Siamo tornati ad essere corti, a fraseggiare e a giocare il pallone. Sono convinto che la prestazione di oggi ci darà una grossa spinta anche in vista della prossima trasferta di Milano”.