Brescia-Cagliari, numeri e curiosità

18 gen 2020

RISULTATI PIÙ FREQUENTI Le vittorie del Cagliari 2-1 e per 2-0 sono i risultati verificatisi più spesso (due volte). Nel 1994-95 la partita con il maggior numero di reti, 3-2 per il Cagliari siglato da Oliveira, Muzzi ed Herrera.

La prima vittoria del Cagliari arrivò nella stagione 1954-55, firmata Sanna. Bisognerà aspettare il 1966-67 per ritrovare il sorriso, con gol di Rizzo e Boninsegna. Nella stagione dello scudetto, centri di Domenghini e Riva. Con il ritorno in Serie A del 1990, si aprirà una striscia di tre vittorie del Cagliari, rinfrescate nel 2010-11 dal 2-1 firmato Matri-Conti.

I PRECEDENTI Sono 9 le sfide giocate in terra lombarda: il Cagliari ha vinto 3 delle ultime 4 partite, segnando in queste gare almeno due gol a match. Il bilancio totale parla di 5 successi sardi, un pareggio e 3 affermazioni bresciane.

Inizia il girone di ritorno: i rossoblù fanno visita al Brescia per la sfida in programma al "Mario Rigamonti" domenica alle ore 15.



OCCHIO ALLE TESTE

Nessuno ha segnato di testa più del Cagliari (sette reti), mentre il Brescia è la squadra che ha subito più gol (otto) con questo fondamentale.

ZONE FRANCHE

Il Cagliari (come l'Atalanta) non ha subito gol dalla distanza in questo campionato, e ha subito solo tre reti nella prima mezz'ora di gioco. Nessuno ha fatto meglio in quest'ultimo aspetto.

ROG, LA ROCCIA

Marko Rog, con 31 contrasti vinti, è assieme al fiorentino Pulgar il calciatore che guida questa speciale classifica. Il "Cholito" Simeone è invece primatista nella rosa per duelli ingaggiati (258), davanti a Rog (227) e Joao Pedro (223).