Juventus-Cagliari, numeri e curiosità

05 gen 2020

+ -

All'Allianz Arena di Torino il Cagliari scende in campo per una delle partite più sentite e sicuramente dal fascino maggiore. Match importante per la classifica, valido per la 18ª giornata della Serie A 19.20.

I PRECEDENTI

Sono 76 le sfide totali tra i due club, 38 quelle in casa della Juventus. In campionato il Cagliari ha vinto in 2 occasioni (14 pareggi e 22 sconfitte), l'ultima il 31 gennaio 2009 con il memorabile 3-2 firmato Biondini, Jeda e Matri.

Anche se non arrivò la vittoria, sono indimenticabili alcune partite che hanno segnato la storia di questo confronto e del Club rossoblù. Impossibile non pensare al 2-2 del 15 marzo 1970, quando la doppietta di Riva valse di fatto l'abbrivio verso lo Scudetto.

Da ricordare anche due 1-1 firmati Sardegna: le reti di Sulcis (il 30 gennaio 2000) e Cossu (il 15 gennaio 2012) diedero enorme gioia a tutto il mondo rossoblù.

STRISCIA PROLIFICA

Sono 10 le trasferte consecutive di Serie A in cui il Cagliari segna almeno un gol: solo nel 1993-94 fece meglio, arrivando a 13. Segnando nel 94% delle partite giocate, Juventus e Cagliari guidano la speciale classifica insieme a Inter e Lazio. In particolare, il Cagliari è davanti a tutte per sfide consecutive con gol all'attivo, che ammontano a 16.

COLPI DI TESTA, ARMA CRUCIALE

Con 7 reti segnate di testa, il Cagliari mette tutti alle sue spalle nella Serie A attuale. La Juventus è ferma a 4.

SUPER PORTIERI A CONFRONTO

Di fronte Szczesny e Olsen, i due portieri con la miglior percentuale di parate nella Serie A in corso: il polacco della Juventus vanta l'80,8%, lo svedese del Cagliari il 79,7%.