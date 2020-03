Reattività e tecnica

12 dic 2019

+ -

I rossoblù sono tornati in campo questa mattina per proseguire la preparazione al match di lunedì sera contro la Lazio, in programma alle 20.45 alla Sardegna Arena.

Dopo i lavori individuali svolti in palestra, gruppo alle prese con gli esercizi sulla reattività e la tecnica a coppie, prima di una serie di partite a campo ridotto e ad alta intensità.

Lucas Castro, Luca Ceppitelli e Valter Birsa continuano il loro programma personalizzato. Il prossimo allenamento è fissato per domattina.