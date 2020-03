Cagliari-Lazio, i biglietti

09 dic 2019

Ancora una notturna per i rossoblù alla Sardegna Arena: lunedì 16 dicembre alle ore 20.45 arriva la Lazio, per un match ad alta quota.

I biglietti sono in vendita a partire dalle ore 10 di martedì 10 dicembre presso il Cagliari 1920 Store di piazza L’Unione Sarda (aperto lunedì-domenica dalle 10 alle 20), online sul sito di TicketOne e nelle ricevitorie autorizzate. Dalle 18.45 del giorno della partita, in base alla disponibilità residua, sarà possibile acquistare i tagliandi anche allo stadio, nel botteghino lato Curva Nord.

I tifosi Under 12 potranno acquistare un biglietto in tutti settori dello stadio a soli 10€. Previste riduzioni per Donne, Under 18, Over 65 e Disabili, sino ad esaurimento posti.

Per tutto il campionato, oltre che recandosi presso il Cagliari 1920 Store di piazza L’Unione Sarda, i tifosi Diversamente Abili potranno acquistare il biglietto comodamente da casa propria (scopri di più). Sarà sufficiente inviare richiesta a csr@cagliaricalcio.com e allegare la documentazione richiesta (fino a quattro giorni prima della gara).

È inoltre attivo il servizio “Tutti allo stadio in autobus” (clicca qui per info e prezzi). Grazie al progetto in collaborazione con Tour Baire, fornitore ufficiale del Club, ARST e CTM, i tifosi potranno raggiungere la Sardegna Arena muovendosi in bus da tutti i punti nevralgici dell’Isola: un progetto che si propone di rispettare l’ambiente a vantaggio della mobilità sostenibilità.