09 nov 2019

Cagliari-Fiorentina, i numeri e le curiosità

Domenica alle 12.30 alla Sardegna Arena i rossoblù ospiteranno la Fiorentina nel match valevole per la dodicesima giornata della Serie A 19.20. Una partita tra due squadre vogliose di regalare spettacolo, nel segno di un indimenticabile doppio ex come Davide Astori. I PRECEDENTI

Sono 38 le partite giocate in casa del Cagliari, che ha vinto in 17 occasioni. I pareggi sono 15, con 6 affermazioni viola. Il computo dei gol realizzati parla di 47 per i rossoblù e 33 per i toscani. Nella stagione 1991-92 la vittoria con il maggior scarto: finì 4-0 con reti di Napoli, Francescoli e doppietta di Fonseca. L'ultima sfida l'ha vinta il Cagliari, il 2-1 della scorsa stagione firmato da Joao Pedro e Ceppitelli, gol fiorentino di Chiesa.



LA PRIMA VOLTA

Il 28 aprile 1974, Gigi Piras, il terzo bomber più prolifico di sempre nella storia rossoblù, esordì e segnò il suo primo gol in Serie A. MAI COSI BENE

Il Cagliari ha 21 punti in classifica, nell'era dei tre punti a vittoria non aveva mai fatto meglio. Soltanto nella stagione dello scudetto (1969-70) aveva raccolto più punti (25) in undici giornate. -1 AL RECORD

Sono 9 le partite senza sconfitte per il Cagliari (6 vittorie e 3 pareggi): è la miglior serie dal novembre 2006, quando i rossoblù di Giampaolo arrivarono a 10 risultati utili consecutivi. COME NELLE STAGIONI MIGLIORI

Sono 10 le gare consecutive in cui il Cagliari va a segno, è la miglior serie da gennaio 2010 (si arrivò a 18). Con almeno sei vittorie nelle prime 11 giornate, i rossoblù hanno ricalcato il ruolino delle annate 1969-70, 1968-69 e 1966-67, nelle quali si arrivò sempre nelle prime sei posizioni. CAGLIARI TERZO

Dopo la sosta di settembre, il Cagliari ha totalizzato 21 punti, alle spalle soltanto di Inter (22) e Juventus (23), le due squadre che guidano la classifica generale del campionato.



GOL DALLA DISTANZA E IN AVVIO

Il 22% delle reti del Cagliari arriva da fuori area, e i rossoblù sono una delle due squadre (l'altra è l'Atalanta) a non avere ancora subito gol dalla distanza. Inoltre, i sardi sono l'unica formazione a non avere ancora subito gol nel primo quarto d'ora di gioco. POCHI TIRI, TANTA RESA

Il Cagliari è tra le ultime del campionato per numero di conclusioni tentate (121), ma trasforma in gol il 15% dei tentativi: nessuno ha fatto meglio. SOLO GIGI COME JOAO PEDRO

Il brasiliano di Ipatinga ha segnato almeno 5 gol in 5 campionati diversi con la maglia del Cagliari. Soltanto un altro calciatore ci è riuscito, un certo Gigi Riva, a segno in rossoblù in ben 11 tornei.



CASTRO SI SCALDA

Il "Pata" ha timbrato per tre volte contro la Fiorentina, sempre con la maglia del Chievo. I viola sono la vittima preferita dell'argentino. Un altro argentino, Giovanni Simeone, è l'ex di giornata e ha all'attivo 20 gol in 74 partite con i gigliati. Occhio anche a Radja Nainggolan, che ha preso parte attiva a 6 gol contro la Fiorentina (3 reti e altrettanti assist), soltanto contro l'Inter ha fatto meglio (7). RAGATZU, DOLCE RICORDO

Nell'aprile 2009, ad appena 18 anni, Daniele Ragatzu segnava in casa della Fiorentina il primo dei suoi 4 gol in Serie A. OLSEN PARATUTTO

Il gigante svedese, guardiano dei pali rossoblù, vanta l'80% di tiri parati nel campionato in corso, nessuno come lui.

