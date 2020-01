Lavoro sulle due fasi

18 ott 2019

+ -

Antivigilia di Cagliari-Spal, in programma domenica alle 15 alla Sardegna Arena, e il gruppo rossoblù prosegue la preparazione agli ordini di mister Maran. Mattinata di lavoro alla quale ha partecipato regolarmente anche Nahitan Nández, l'ultimo in ordine di tempo ad essere rientrato dagli impegni con la Nazionale.

L'allenamento è stato aperto da una fase di attivazione tecnica con torelli, poi truppa divisa in due gruppi per svolgere alcune esercitazioni sulla linea difensiva e affinare le combinazioni tra centrocampisti e attaccanti. Chiusura con cross e conclusioni in porta.

I postumi di una botta al piede sinistro hanno costretto Alessandro Deiola a limitare il lavoro con la squadra, mentre Fabrizio Cacciatore, Charalampos Lykogiannis e Federico Mattiello hanno continuato nel programma personalizzato.

Domattina ci sarà la rifinitura, alle 13 Rolando Maran incontrerà i media per la conferenza stampa che verrà trasmessa in diretta streaming sui nostri canali.