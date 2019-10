Palestra e tattica

16 ott 2019

I rossoblù entrano nel vivo della preparazione alla sfida di domenica (ore 15) contro la Spal alla Sardegna. Il mercoledì di Asseminello è stato caratterizzato da una doppia seduta di lavoro agli ordini di mister Maran e il suo staff.

Mattinata in palestra a svolgere un lavoro sulla forza, mentre nel pomeriggio la squadra è scesa in campo per un'iniziale fase di attivazione con mobilità e poi il riscaldamento. A seguire ci si è concentrati sulla tattica: focus sulla fase difensiva con anche un'esercitazione al cospetto di parte del gruppo della Primavera. Chiusura con un triangolare di partite a pressione.

Di nuovo a disposizione Pellegrini e Ionita, al rientro dagli impegni con le Nazionali, hanno lavorato parzialmente in gruppo Joao Pedro, Klavan e Rog. Programma personalizzato per Lykogiannis, Cacciatore e Mattiello.

Nuovo allenamento domani mattina.