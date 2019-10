I rossoblù con le Nazionali

16 ott 2019

+ -

Si sono conclusi gli impegni dei rossoblù con le rispettive Nazionali: sette calciatori del Cagliari sono scesi in campo in occasione della sosta di campionato in amichevoli e gare di qualificazione alle manifestazioni continentali del prossimo anno.

Sorride Luca Pellegrini, protagonista con gli Azzurri dell'Under 21 prima in Irlanda (pareggio 0-0) e poi in Armenia (vittoria per 1-0). Una doppia sfida che porta l'Italia al secondo posto nel gruppo 1, dietro l'Irlanda che ha 3 punti e una partita in più.

Rimane al secondo posto nel girone F la Svezia di Robin Olsen, a -5 dalla Spagna capolista. Il portiere rossoblù si è messo in grande evidenza nell'1-1 ottenuto contro le Furie Rosse, che ha fatto seguito al rotondo successo di sabato a Malta.

Nahitan Nández ha giocato 27' nella seconda amichevole in pochi giorni tra il suo Uruguay e il Perù. Finisce 1-1 a Lima, con la Celeste che trova il pareggio nel finale per merito di Nunez.

Tutto il match in campo per Sebastian Walukiewicz, in festa per l'1-0 ottenuto in Polonia-Serbia valida per la qualificazione agli Europei Under 21. Nazionale biancorossa in testa al gruppo 5 con 10 punti, +2 sulla Russia contro la quale venerdì scorso era arrivato un pareggio per 2-2.

La presenza della mezzala del Cagliari Artur Ionita, come sempre capitano della sua Nazionale, non è bastata alla Moldavia, battuta prima ad Andorra (1-0) e poi in casa dall'Albania (4-0).

Si è chiusa con uno storico debutto azzurro l'esperienza in Portogallo di Andrea Carboni e Federico Marigosu. Il difensore e il trequartista della Primavera di Max Canzi erano nel gruppo dell'Under 19 di Alberto Bollini. Dopo i 22' della prima gara (persa 4-1), Marigosu è partito titolare e ha giocato 57' nella sconfitta per 1-0 rimediata lunedì. Carboni, rimasto in panchina nel primo test, è entrato al 77' bagnando così un indimenticabile esordio