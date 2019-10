15 ott 2019

+ -

Inizia la settimana di lavoro che porta a Cagliari-Spal, gara in programma domenica 20 ottobre (ore 15) alla Sardegna Arena. Per i rossoblù ripresa degli allenamenti questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini: assenti i Nazionali Ionita, Nandez, Olsen, Pellegrini e Walukiewicz, la squadra è scesa in campo per svolgere inizialmente degli esercizi di mobilità e a seguire un circuito tecnico.

La parte centrale della seduta è stata dedicata alla fase di possesso palla: esercitazioni a tema e serie di partite a quattro porte. A chiudere l’allenamento una partita a campo ridotto.

Ritorna a disposizione Pisacane, il difensore oggi si è allenato con la squadra; parzialmente in gruppo Joao Pedro. Hanno proseguito nel lavoro personalizzato Cacciatore, Lykogiannis, Klavan e Mattiello.

Domani i rossoblù saranno impegnati in una doppia seduta di allenamento.