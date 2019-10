Palestra e lavoro aerobico

12 ott 2019

Il gruppo rossoblù si è ritrovato questa mattina per una seduta di allenamento all'indomani dell'amichevole contro il Pogon Szczecin. Rolando Maran e il suo staff hanno gestito le fatiche dei calciatori in base al carico di lavoro dei giorni scorsi e al minutaggio del test di venerdì alla Sardegna Arena.

Prima parte dedicata alle esercitazioni di corestability in palestra, poi tutti in campo per soffermarsi sull'elasticità. Chiusura con un lavoro aerobico svolto con modalità differenti a seconda dell'impegno sostenuto contro la formazione polacca.

Continuano a seguire il programma personalizzato Lykogiannis, Klavan e Pisacane. Allenamento in differenziato a causa di affaticamento muscolare anche per Joao Pedro, Mattiello e Cacciatore. Martedì pomeriggio la ripresa.