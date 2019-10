Vittoria in rimonta

11 ott 2019

I rossoblù vincono in rimonta l'amichevole della Sardegna Arena contro i polacchi del Pogon Szczecin. Una bella serata di sport e un match dagli alti contenuti tecnici e agonistici, nonostante le molte assenze nel plotone di Maran, privo dei sette Nazionali e di diversi elementi lasciati a riposo. Avanti con Spiridonovic al 5', i polacchi giocano un bel primo tempo e soccombono solo nell'ultimo quarto d'ora, con il Cagliari autore di un'ottima ripresa e bravo a realizzare per tre volte con Simeone.

LA FORMAZIONE

Maran sperimenta Deiola al centro della retroguardia, lancia il 2000 Aly a sinistra in difesa, con Cerri-Ragatzu di punta e il quartetto Castro-Oliva-Nainggolan-Birsa in mezzo.

SUBITO BATTAGLIA

Pronti via e il Pogon passa: al 5' Rafael sala su Manias lanciato a rete, sul tap-in Spiridonovic va giù ed è rigore, che il numero 10 sloveno trasforma. Sarà lui la superstar di un primo tempo a forte marca polacca, dove al 9' Manias manda alto da facile posizione dentro l'area piccola. I rossoblù si vedono con due rovesciate di Ragatzu (alta al 12', parata al 14'), poi al 19' Castro calcia a giro ma non trova il bersaglio. La reazione del Cagliari è smorzata dal solito Spiridonovic, che impegna Rafael o calcia fuori di un niente, ma nel finale prima Aly è anticipato di un soffio davanti alla porta poi Birsa lambisce il palo col mancino dalla distanza.

RIPRESA ARREMBANTE

Cerri calcia a lato da posizione defilata, Rafael viene impegnato dalla staffilata di Dabrowski ma poi sono solo i padroni di casa a fare la partita. Nainggolan al 5' entra in area e tira, rasoterra parato. Maran dà il via alla girandola dei cambi con Aresti per Rafael e Faragò (applauditissimo) che ritrova il campo dopo il lungo infortunio rilevando Ceppitelli, prendendo il posto del capitano nell'insolito ruolo di centrale difensivo. Ci sarà spazio anche per Simeone (per Birsa al 24') e Ladinetti (al 26' per Castro), preludio al pareggio del Cholito: Nainggolan apre a sinistra, l'argentino beffa il portiere col tocco dolce. Il Cagliari imbocca la scia e sorpassa: palla riconquistata, Nainggolan apre per Pinna che mette in mezzo, dal traffico sbuca ancora Simeone per il 2-1. Allo scadere il tris: rigore procurato con l'azione insistita di Cerri, Simeone non sbaglia dal dischetto.

IL TABELLINO

CAGLIARI: Rafael (17’ s.t. Aresti), Pinna, Ceppitelli (17’ s.t. Faragò), Deiola, Aly (1’ s.t. Rog), Nainggolan, Oliva, Castro (26’ s.t. Ladinetti), Birsa (24’ s.t. Simeone), Cerri, Ragatzu. A disposizione: Boccia, Cancellieri, Cusumano, Porru, Fucci, Kanyamuna, Ladinetti, Lombardi, Contini, Manca, All. Maran

POGON SZCZECIN: Stipica (1’ s.t. Bursztyn); Łasicki (40’ s.t. Starzycki), Triantafyllopoulos (1’ s.t. Zurawski), Zech (1' s.t. Dąbrowski); Stec (1’ s.t. Bartkowski), Kowalczyk (1’ s.t. Fraczczak), Podstawski (1’ s.t. Kożulj), Hostikka (1’ s.t. Guarrotxena), Matynia (25’ s.t. Smolinski), Spiridonović (1’ s.t. Benyamina), Manias (1’ s.t. Buksa). All. Runjaić

ARBITRO: Giua di Olbia (Sechi-Tardino)

AMMONITO: Buksa

RETI: 5' rig. Spiridonovic (P), 73', 83', 90' rig. Simeone (C)