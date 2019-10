Focus su tecnica e tattica

10 ott 2019

+ -

I rossoblù continuano a lavorare ad Asseminello in vista della prossima sfida ufficiale, domenica 20 ottobre alle ore 15 contro la Spal. Senza i calciatori impegnati con le rispettive Nazionali, Rolando Maran e il suo staff si avvicinano così al test di venerdì sera (ore 20.30) alla Sardegna Arena, dove arriveranno i polacchi del Pogoń Szczecin.

La seduta di questa mattina ha visto il gruppo svolgere alcuni lavori di mobilità, quindi spazio alle esercitazioni sull'agilità e a quelle finalizzate alla conclusione in porta. Il programma è proseguito con un lavoro sui due contro due e la partitella finale.

Birsa si è allenato a parte per via di una contusione alla coscia destra rimediata in allenamento, lavoro differenziato anche per Klavan, Lykogiannis e Pisacane. Continua il suo percorso di recupero dall'infortunio alla spalla Alessio Cragno: dopo aver ricominciato l'iter riabilitativo ad Assemini, il portiere ha iniziato i trattamenti fisioterapici presso la Clinica “Villa Sturat” di Roma.