I rossoblù in Nazionale

10 ott 2019

Nuova sosta per le gare delle Nazionali: il contingente rossoblù, impegnato tra Europa e Sud America, è composto da cinque calciatori della prima squadra e due della Primavera. 

Si parte oggi con gli Azzurrini dell'Under 21, impegnati nelle qualificazioni agli Europei di categoria: Luca Pellegrini, convocato dal CT Paolo Nicolato, fa parte del gruppo che sosterrà un importante test in casa dell'Irlanda (ore 21.05 a Dublino). Nuova sfida, poi, il 14 a Yerevan contro l'Armenia (ore 18.30).

Venerdì 11 ottobre, sarà la volta di Artur Ionita e la sua Moldavia, ospiti di Andorra (ore 20.45). Il 14 ottobre a Chisinau arriverà invece l'Albania di Edy Reja, fischio d'inizio sempre alle 20.45.

Sabato 12 all'una (ora italiana) in campo anche Nahitan Nández: l'Uruguay ospiterà il Perù a Montevideo e renderà poi la visita all'1.30 (ora italiana) di mercoledì 16 in quel di Lima.

Sebastian Walukiewicz non potrà essere presente alla Sardegna Arena per l'amichevole tra il Cagliari e il Pogoń Szczecin perché impegnato nelle qualificazioni agli Europei Under 21 con la Polonia. Venerdì la sfida in Russia (ore 16 a Yekaterinburg), martedì (ore 18) a Lodz arriva la Serbia.

Sabato sarà la volta di Robin Olsen. Alle 20.45 a Ta' Qali ci sarà da battere Malta per continuare a sperare nell'accesso alla manifestazione continentale, mentre martedì sfida di lusso contro la Spagna (ore 20.45 a Stoccolma).

Un'avventura emozionante, la prima con la Nazionale Under 19 per Andrea Carboni e Federico Marigosu. I due classe 2001 della Primavera rossoblù fanno infatti parte del gruppo guidato da Alberto Bollini che giocherà due amichevoli in Portogallo: venerdì a Bragança alle 17.30 e lunedì a Mirandela alle 17.

GIOVEDÌ 10

Irlanda-Italia U21 (ore 21.05)

VENERDÌ 11

Russia-Polonia U21 (ore 16)

Portogallo-Italia U19 (ore 17.30)

Andorra-Moldavia (ore 20.45)

SABATO 12

Uruguay-Perù (ore 1)

Malta-Svezia (ore 20.45)

LUNEDÌ 14

Portogallo-Italia U19 (ore 17)

Armenia-Italia U21 (ore 18.30)

Moldavia-Albania (ore 20.45)

MARTEDÌ 15

Polonia-Serbia U21 (ore 18)

Svezia-Spagna (ore 20.45)

MERCOLEDÌ 16

Perù-Uruguay (ore 1.30)

Gli orari sono da considerarsi ora italiana