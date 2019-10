Ripresa ad Asseminello

09 ott 2019

+ -

Ripresa degli allenamenti per il Cagliari che questo pomeriggio si è ritrovato al Centro sportivo di Assemini. Ferma la Serie A, la squadra sarà impegnata venerdì alla Sardegna Arena (ore 20.30) nell’amichevole internazionale contro il Pogoń, compagine che attualmente è al comando del massimo campionato polacco.

Senza i nazionali Ionita (Moldavia), Nandez (Uruguay), Olsen (Svezia), Pellegrini (Italia U21), Walukiewicz (Polonia U21), i rossoblù hanno iniziato la seduta in palestra con lavori di forza. La squadra si è poi spostata in campo per un’attivazione tecnica con torelli, a seguire partitella a campo ridotto.

Buone notizie dall’infermeria: Faragò, fermato lo scorso maggio da un infortunio all’anca, oggi ha nuovamente lavorato con i compagni, svolgendo tutto l’allenamento. In gruppo anche Pinna, che ha smaltito l’attacco febbrile che gli aveva impedito di prendere parte alla trasferta di Roma. Hanno lavorato a parte Klavan, Lykogiannis e Pisacane, quest’ultimo reduce dall’infortunio subito all’Olimpico.

Domani mattina è in programma una nuova seduta di allenamento.