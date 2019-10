I biglietti per Cagliari-Spal

08 ott 2019

+ -

La Serie A tornerà protagonista alla Sardegna Arena domenica 20 ottobre alle ore 15. Appuntamento con Cagliari-Spal, valida per l'ottava giornata di campionato.

Dalle 16 di oggi sarà possibile acquistare i tagliandi per assistere all’incontro nella biglietteria del rinnovato Cagliari 1920 Store di piazza L'Unione Sarda, aperto dal lunedì al venerdì con orario continuato (dalle ore 10 alle 20) e il sabato dalle 10 alle 13. Biglietti disponibili anche online sul sito di TicketOne e presso le ricevitorie autorizzate, mentre il botteghino dello stadio (lato Curva Nord) aprirà due ore prima del match in base alla disponibilità residua. 

In occasione di questa gara i piccoli tifosi Under 12 potranno accedere in tutti i settori dello stadio con soli 10 euro. Sono previste riduzioni per Donne, Under 18, Over 65 e Disabili, sino ad esaurimento posti.